Gol iptali doğru!

AHMET ÇAKAR

Gün geçmiyor ki VAR uygulaması, Türk futbolunda büyük tartışmalara yol açmasın.İlki Skrtel'inZuta'ya yaptığı hamle. Fırat Aydınus,avantaja bırakıyor, pozisyon sonuçlanıncada Skrtel'e sarı kartı veriyor. Fakat pozisyonabakıyoruz ki Skrtel ayaklar yukarıda,çift bacak atlamış ve Konyalı oyuncununkaval kemiğine teması var. 'Herhalde VARhakemi çağırıp attıracak' diyoruz.Ardından bir yan topta Konyalı Zuta, Jailson'u suratından itiyor. Ne Jailson ne de kendisi topa vuramıyorlar.'Herhalde penaltıyı verecek çünkü top onlara doğru gelirken, Zuta, isteyerek Jalison'un suratından itiyor' diyoruz.33'te ise ciddi problem yaşanan bir VAR uygulaması.Jahovic, yere düşen Sadık'a basmamak için sendeliyor, buna rağmen basıyor ama vücut ağırlığını hemen diğer bacağının üzerine vererek Sadık'ın zarar görmesini engellemeye çalışıyor. Skrtel'in çift dalmasını es geçen VAR hakemi, bu sefer Fırat'ı yine videoya çağırıyor ve Fırat da inanılmaz bir şekilde hiçbir kötü niyetli basması olmayan Jahovic'i oyundan atıyor.İlk yarıda 3 tane büyük ve kritik hata ve maalesef VAR uygulamasına rağmen.Valbuena soldan ortalıyor, Mehmet Topal kesin ofsayt. Arkasındaki Alper, ofsayt mı, değil mi tam belli değil. Topal topa hamle yapıyor, kafasının hemen bir santim üzerinden top geçiyor. Alper de kafayla golü yapıyor. Alper ofsayt olmasa bile, Topal ofsaytta topa, oyuna ve kalecinin hamle zamanlamasına müdahalesi var, dolayısıyla