Provokasyon!

AHMET ÇAKAR

Rakip 10 kişi kalmış, Fenerbahçe berabere bile kalsa finalde. Ama özellikle korner direğinin oradaki bir takım taraftarlar, bilerek Quaresma'ya cisim atıyorlar...Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...40 yıldır futbolun içindeyim...Hayatımda hiç görmediğim şeyler oldu. Bir takım düşünün; bilinçli ve aydın bir seyirci topluluğu var. Yani Fenerbahçe...Dün gece rakip 10 kişi, üstelik skor avantajı Fenerbahçe'de... Yani berabere bile bitse Fenerbahçe finale uzanacak.Bunu ancak yaya da Aziz Yıldırım- Ali Koç kapışmasındaki paralı köpekler yapar... Zira yapılan her şey eşyanın tabiatına aykırı. Fenerbahçe 10 kişi kalmıştır, seyirci galeyana gelmiştir ya da Fenerbahçe mağlup duruma düşmüştür, "diyen cahillerin sahaya çokça cisim attıklarını yıllardır gördük. Bu spor ahlakına aykırı ama doğal nizama uygun.Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil,, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...Dün gece ise aynı provokatörler Aziz Yıldırım-Ali Koç rekabetine şekil vermeye kalktılar. Ama olan Fenerbahçe'ye oldu. Fenerbahçe avucuna kadar gelen final şansını, hükmen kaybetti... Üstelik, ağır para ve saha kapatma cezaları da yolda... Değer mi hiç? Koltuk kavgası uğruna beslenen bu köpeklerin yaptığı bu olay, koskoca Fenerbahçe'ye ne kadar zarar verdi?Ama tabii hakemin de ciddi hataları var.Mete'nin belkide hakkını yiyorum, alışılagelmişpsikolojik yaklaşımdabulunsa belki de sahayaatılan cisimlerde artış olacaktı yani sonuçdeğişmeyecekti ama görünen o kibu maç bundan sonra aylarca konuşulup