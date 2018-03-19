Mükemmel yönetti

AHMET ÇAKAR

Beşiktaş dün gece büyük hayal kırıklığı yarattı... Belki de sezonun en kötü futbolunu oynadılar... Şampiyonlar Ligi grubunda rüzgar gibi esmiş Beşiktaş dün şeklen deplasman Başakşehir karşısında inanın bana tek bir gol pozisyonu bile bulamadı. Hatta bırakın gol pozisyonunu bu pozisyona yakın bir pozisyon bile üretemedi... Sebebi çok açık; bütün oyuncular, çok kötü oynadılar. Talisca, Babel, Tolgay fark yaratan oyunculardır ama dün gece bırakın sıradan olmayı çok kötüydüler. Özellikle ilk yarı Başakşehir ne istiyorsa yaptı. Adebayor'un önderliğinde pozisyonlar buldu, bunlardan birinde de Visca'nın asistiyle Elia'nın mükemmel vuruşu geldi. Aslında Başakşehir biraz becerikli olsa ilk yarıda ikiyi hatta üçü bulabilirdi.

Beşiktaş özellikle Başakşehir'in takım savunması altında ezildi gitti. Üstelik Başakşehir'in Epureanu, Emre gibi iki omurga oyuncusu da yoktu. Buna rağmen kanatları kademeli markaj yapıp yan toplarda Negredo'yu önlü arkalı marke edip, Beşiktaş'ı kilitleyiverdiler. Çok az maç vardır ki, Beşiktaş pozisyon bulamasın. Çok az maç vardır ki, Beşiktaş yan toplar ya da kanat akınlarıyla pozisyon üretemesin. Ama Beşiktaş dün gece bunların hiç birisini yapamadı ve sahadan silinip gittiler.

Dün geceki maçın sonucu Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında büyük yara verdi. Başakşehir ise hem aldığı bu galibiyet hem de ortaya koyduğu futbolla Galatasaray'ın ensesine yerleşiverdi.

Maçın hakemi Halil Umut Meler için maç hiç kolay değildi... Zaman zaman sert geçti. Ama sahada mükemmele yakın bir hakem vardı. Halil Umut Meler zaten bu sezon iyi maçlar yönetiyor. Caiçara'yı oyundan atarken verdiği ikinci sarı kart yüzde yüz doğru. Bilerek isteyerek Adriano'nun ayağına basıyor. Belki Caiçara'nın ilk sarı kartını tartışabiliriz ama çok sayıda gösterdiği sarı kartların hemen hemen tamamında haklıydı.