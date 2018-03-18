AHMET ÇAKAR

Önce şunu söyleyeyim, Bülent Yıldırım'ın yaptığı hakemlik falan değil. Dün gece adaletsizliğin, haksızlığın, eyyamın altın harflerle kitabını yazdı. Sanki ona biri emir vermişçesine, 'Maç berabere bitsin, adam falan atma, şiş de yanmasın kebap da' demişçesine bir karşılaşma yönetti.

Çağdaş futbol hakemliğinin çok uzağında, rezalet bir performans gösterdi. Maçın başında birbirinden sert hareketler var. Mehmet Ekici'nin görmesi gereken iki kart var. Aynı şekilde Galatasaraylı Belhanda da öyle... İlk yarıda Serdar Aziz'in bir yan topta Skrtel'i suratından iterek düşürmesi çok açık bir penaltı. Üstelik sarı kart olması lazım. Bülent Yıldırım bu harekete 'devam' diyor.

İkinci yarı yine verdiği ve vermediği sarı kartlar gırla gidiyor. Yine ikinci yarının hemen başında Fernando'ya Giuliano'ya yaptığı hareketten dolayı sarı kart verdi. Ne sarı kartı Bülent? Bu hareket direkt bileğe, topun üzerinden yapılmış, çok sert, vahim bir faul. Bir darbe, karşılığı kırmızı olmalıydı. Yine bu yarıda Serdar Aziz'in, Soldado'yu ceza alanında çekerek düşürmesi var. Kimse bu harekete 'karşılıklı çekme var' demesin.

Kendisine doğru çekip Soldado'yu düşüren Serdar Aziz. Pozisyon ceza alanı içinde.

Ama Bülent adlı hakem yine 'devam' diyor. Valbuena, Maicon'a basıyor, en az sarı olması gerekirken kart mart yok.

Hakemin belki de maçta tek doğru kararı, Fernandao'nun ofsayt diye iptal edilen golü. Top ortalanmak üzere vurulduğunda Fernandao en az bir metre ileride. Gol iptal kararı doğru.

Sonuçta çok kötü bir hakem ve kötü bir Fenerbahçe... Buna rağmen pozisyon buldular ama maçı kazanmayı futbol olarak hak ettiler mi, bence hayır. Ama Galatasaray, Kadıköy'de böylesine bir derbide çok sayıda pozisyon yakaladı. Hele son 15 dakikada yakaladıkları pozisyonlar anlatılır gibi değil. Ya direk ya kaleci Volkan ya da kötü vuruş. Dün gece maçın berabere bitmesini bence sadece hakem istemedi, başka bir ilahi güç de istedi.

Bu sonuçla bence Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ağır bir yara aldı. Hatta artık çok çok zora girdiğini söyleyebiliriz.

Terim ve talebeleri ise 1 puana sevinmişlerdir.