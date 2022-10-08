Zehra Güneş'ten futbol şov! Hünerlerini böyle sergiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmayı garantiledi. Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş, voleybol topunu ayağıyla sektirdi ve sadece voleybola değil futbola da yetenekli olduğunu gösterdi. İşte o görüntüler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Zehra Güneş'ten futbol şov! Hünerlerini böyle sergiledi 08 Ekim 2022 | 12:00
02:10
Başkan Erdoğan'dan Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu! 19 Haziran 2022 | 12:00
03:40
Şampiyon Vakıfbank yurda döndü! 23 Mayıs 2022 | 12:00
07:12
Eczacıbaşı CEV Kupası ile İstanbul'a geldi! Baladın A Spor'a konuştu 23 Mart 2022 | 12:00
07:00
'Filenin Sultanları: Sebat' belgeselinin galası yapıldı 24 Eylül 2021 | 12:00
02:34
Hande Baladın A Spor'a konuştu! 20 Eylül 2021 | 12:00
04:02
Eda Dündar A Spor'a konuştu! "Hedefimiz madalya" 19 Mayıs 2021 | 12:00
07:37
Sistem9 Yeşilyurt şampiyon oldu! 24 Mart 2021 | 12:00