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Sultanlar Avrupa ikincisi oldu
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
09.09.2019
Filenin Sultanları Avrupa ikincisi. Milli Takımımız finalde Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar 16 yıl sonra çıktığı Avrupa finalinde yine ikincilikte kaldı.
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