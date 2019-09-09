Sultanlar Avrupa ikincisi oldu

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

Filenin Sultanları Avrupa ikincisi. Milli Takımımız finalde Sırbistan'a 3-2 mağlup oldu ve turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlılar 16 yıl sonra çıktığı Avrupa finalinde yine ikincilikte kaldı.