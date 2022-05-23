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Şampiyon Vakıfbank yurda döndü! Temsilcimize görkemli karşılama

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Imoco Volley ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz İtalyan rakibini 22-25, 21-25, 25-23 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber sarı siyahlı ekip Devler Ligi'ni 5. kez kazandı. Vakıfbank kupa ile yurda döndü. İşte o görüntüler.

23 Mayıs 2022 | 14:29
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