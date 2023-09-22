Eda Erdem'den Galatasaray dikkati! Fenerbahçe atkısını kırmız�� kalemle imzalamadı
A Milli Kadın Voleybol Takım'ımızın kaptanı Eda Erdem, bilindiği üzere Fenerbahçe forması giyiyor. Brezilya'yı 3-0 devirdiğimiz maçın ardından bir hayranı Erdem'in yanına Fenerbahçe atkısı ile gelip imzalamasını istedi ancak kalemin rengi kırmızıydı. Hemen farkeden kaptan, sarı renk üzerine kırmızı gelmesin ve rakip Galatasaray'ı anımsatmasın diye atkıyı imzalamak için başka bir renk kalem talep etti.
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