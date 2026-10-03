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Macaristan - Gürcistan (Maç özeti)
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Macaristan - Gürcistan (Maç özeti)

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Macaristan sahasında Gürcistan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. İşte karşılaşmanın özeti...

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