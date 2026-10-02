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Lukebakio ile Belçika 2. gole yaklaştı!
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Lukebakio ile Belçika 2. gole yaklaştı!

A Milli Takımımız ile Belçika arasında oynanan karşılaşmada Belçikalı futbolcu Dodi Lukebakio, 36. dakikada kalemizi yokladı. Top önce Uğurcan Çakır'a, ardından direğe takıldı.

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