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İsveç 2-1 Romanya (MAÇ ÖZETİ)
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İsveç 2-1 Romanya (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İsveç sahasında Romanya'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte maçın özeti...

Uefa Uluslar Ligi B Grubu'nda İsveç kendi sahasında Romanya'yı 2-1 mağlup etti.
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