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GOL | Kosova 1-0 Avusturya
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GOL | Kosova 1-0 Avusturya

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde Kosova, 70. dakikada Fisnik Asllani'nin attığı golle Avusturya karşısında 1-0 öne geçti.

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