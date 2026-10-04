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Milliler, İtalya maçının hazırlıklarına devam etti!
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Milliler, İtalya maçının hazırlıklarına devam etti!

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü. İşte o Belçika'daki idmandan görüntüler...

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