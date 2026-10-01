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Vincenzo Montella: "Beni rahatsız eden tek şey..."
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Vincenzo Montella: "Beni rahatsız eden tek şey..."

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, futbolculara yönelik eleştirileri savundu.

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