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Arda Güler uzaklardan denedi!
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Arda Güler uzaklardan denedi!

A Milli Takımımız'da Arda Güler, Belçika ile oynadığımız karşılaşmanın 16. dakikasında uzaklardan kaleyi yokladı fakat Lammens gole izin vermedi.

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