Okan Buruk: Otelimize yapılan saldırı beni ve oyuncularımı korkuttu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 kaybedilen karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenledi. Mücadele öncesi Kopenhag'lı taraftarların kaldıkları otele yaptığı saldırıyla ilgili de konuşan Buruk, "Otelimize yapılan saldırı beni ve oyuncularımı korkuttu." dedi.

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