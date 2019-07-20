20 Temmuz 2019, Cumartesi

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Malatyaspor'un UEFA kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un UEFA kadrosu belirlendi.
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