13 Mart 2020, Cuma
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Junior Caiçara: Akıllı oynayarak istediğimiz galibiyeti aldık
Başakşehir'in Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Kopenhag maçı sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Caiçara, "Karşımızda zorlu bir rakip vardı ve maçın ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Bunun iki ayaklı bir maç olduğunu bildiğimiz için daha akıllı oynamaya çalıştık. Aradığımız golü son dakikalarda bulduk. Akıllı oynayarak istediğimiz galibiyeti aldık." ifadelerini kullandı.
13.03.2020
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