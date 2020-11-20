20 Kasım 2020, Cuma
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Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Halil Dervişoğlu için devrede
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, adı sık sık Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu için Trabzonspor'un da devrede olduğunu söyledi.
20.11.2020
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