Zeki Uzundurukan: Trabzonspor Halil Dervişoğlu için devrede

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında futbol gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, adı sık sık Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu için Trabzonspor'un da devrede olduğunu söyledi.

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