22 Kasım 2020, Pazar

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu hükmen yenilgiyle ilgili konuştu

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette konuşan Ağaoğlu, bir takımda fazla sayıda testin pozitif çıkması halinde maçın ertelenmesi yerine verilmesi muhtemel hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak “Doğrudur, olabilir. Çünkü virüse karşı ben olağanüstü çaba sarf ediyorsam ki bazen çabayı sarf edersiniz yine olur. Ben virüsten dolayı ertelenen bir maçı şubat ayından sonra oynamak istemem. Çünkü zaten yoğun bir fikstür olacak." ifadelerini kullandı
22.11.2020
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