19 Haziran 2019, Çarşamba
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Yusuf Sarı resmen Trabzonspor'da
Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen genç oyuncu Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
19.06.2019
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