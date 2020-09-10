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Yunus Emre Sel: Trondsen'in sakatlığı 6 ay sürecek

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yeni transfer Trondsen'in 6 ay sahalardan uzak olacağı açıklanırken konu ile ilgili A Spor muhabiri Yunus Emre Sel açıklamalarda bulundu.
10.09.2020
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