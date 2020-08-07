07 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

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Yunus Emre Sel: Trabzonspor Sörloth için 26 milyon Euro'dan aşağı teklifleri değerlendirmeyecek

Alexander Sörloth bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 33 gol atarken, 11 de asist yapmıştı. Avrupa devlerinin dikkatini çeken Norveçli golcü için Fırtına'nın düşüncesi ne? Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Trabzonspor Sörloth'u göndermeyi düşünmüyor. Menajerler İtalya ve Almanya'dan teklifler getiriyor. Yönetim 20 milyon Euro'dan aşağı kazanacağı teklifleri değerlendirmeyecek. 6 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu var. Yani 26 milyon Euro'dan aşağı teklifi değerlendirmeyi düşünmüyor" ifadelerini kullandı.
07.08.2020
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