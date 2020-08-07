Trabzonspor'dan Marlon hamlesi

Sözleşmesi sona eren Filip Novak'ın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından sol bek transferi için kolları sıvayan Trabzonspor, Fluminense forması giyen Marlon'un transferi için harekete geçti. Bordo-mavili yetkililerin, 23 yaşındaki sol bekin transferi için Brezilya ekibiyle temasa geçtiği öğrenildi.

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