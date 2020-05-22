22 Mayıs 2020, Cuma

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Trabzonspor Sırp forveti gündemine aldı

Gelecek sezon hüum hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor'un, Sırp forvet Djordje Despotovic ile ilgilendiği iddia edildi.
22.05.2020
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