26 Şubat 2019, Salı
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Ünal Karaman: "Türkiye Kupası'nı istiyoruz"
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçı öncesi talebelerini Trabzonspor'un kupa hasretini Türkiye Kupası ile dindirmeleri gerektiğini söyleyerek motive etti.
26.02.2019
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