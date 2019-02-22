22 Şubat 2019, Cuma
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Uğurcan Çakır'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, Göztepe karşılaşması sonrası A Spor'un sorularını yanıtladı.
22.02.2019
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