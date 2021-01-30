30 Ocak 2021, Cumartesi

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Trabzonspor'un yeni transferi Yunus Mallı şehre geldi!

Trabzonspor'un görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği milli yıldız Yunus Mallı, Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Ülkeme ve buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum, olmam gereken yerde olduğumu düşünüyorum." dedi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
30.01.2021
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