Trabzonspor'un yeni transferi Arseniy Batagov Trabzon'a geldi!
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Zorya Luhansk'tan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki defans oyuncusu Arseniy Batagov, Trabzon'a geldi. İşte o görüntüler...
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