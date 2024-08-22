Trabzonspor gole Enis Bardhi ile çok yaklaştı! İşte o anlar
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olan temsilcimiz Trabzonspor, maçın 8. dakikasında gole çok yaklaştı. Defansın arkasına sarkan Enis Bardhi, topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Ancak rakip takımın kalecisi topa kritik bir müdahale yaptı. Direğe çarpan top oyuna döndü. İşte o pozisyon...
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