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Trabzonspor'un şampiyonluk rotası

Trabzonspor'da teknik heyet planlarını şampiyonluk üzerine yapıyor. Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Hüseyin Çimşir ve ekibi, corona virüsü nedeniyle lige verilen arayı boş geçirmedi. Teknik heyet, geride kalan 26 haftayı izleyip notlar aldı ve kalan 8 maçtaki rakipler analiz edildi.
24.04.2020
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