23 Nisan 2020, Perşembe

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Trabzonsporlu futbolculardan 23 Nisan mesajları

Trabzonspor, futbol takımı oyuncularının yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Bayramı'mızı kutladı.
23.04.2020
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