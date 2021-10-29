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Trabzonspor'un Rizespor maçında kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Trabzonspor'un kazandığı penaltının doğru olduğunu söyledi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
29.10.2021
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Trabzonspor’un kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi Trabzonspor'un kazandığı penaltı doğru mu? Erman Toroğlu değerlendirdi 29.10.2021
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