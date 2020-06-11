11 Haziran 2020, Perşembe

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Trabzonspor'un planı 8'de 8

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kalan maçların hepsini kazanarak şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapıyor.
11.06.2020
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