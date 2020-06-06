06 Haziran 2020, Cumartesi

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Trabzonspor'un kozu UEFA

Trabzonspor, men cezasıyla ilgili CAS'a yapacağı savunmasını UEFA'dan aldığı destekle güçlendirdi. Savunmada, UEFA yönetiminin mali gidişat için memnuniyeti ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma temel noktalar olacak.
06.06.2020
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