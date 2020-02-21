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Trabzonspor'un gol güvencesi Sörloth

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'un gol güvencesi yine Alexander Sörloth olacak. Norveçli forvet, İstanbul takımlarına karşı 7 maçın 6'sında 8 gol kaydetti.
21.02.2020

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısında gol güvencesi Sörloth...

Ligde gol krallığı yarışında 17 golle ilk sırada yer alan Sörloth, İstanbul temsilcileri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı gol atmayı başardı.

Bordo-mavili futbolcu, İstanbul ekiplerine karşı 7 maçın 6'sında olmak üzere rakip filelere 8 gol bıraktı.

Sörloth, ligin ilk haftasında 1-1 beraberlikle sona eren Kasımpaşa maçında ve ligin 6. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 4-1 yendiği karşılaşmada birer gol kaydetti.

Ligin 9. haftasında 2-2 berabere biten Medipol Başakşehir karşılaşmasında rakip fileleri 1 kez havalandıran Norveçli golcü, 13. haftada 1-1 berabere tamamlanan Galatasaray maçında da 1 gol attı.

Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 yenen bordo-mavili takımda Sörloth 3 kez rakip fileleri havalandırırken, ligin 20. haftasında da 2-1'lik Fenerbahçe maçında 1 gol attı. Alexander Sörloth, sadece İstanbul takımları karşısında ligin 3. haftasında İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında gol atamadı.

Trabzonspor, Sörloth'un gol attığı maçlarda İstanbul takımlarına yenilmeyerek 12 puan elde etti. Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak rakiplerine boyun eğmedi.

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