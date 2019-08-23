23 Ağustos 2019, Cuma

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Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında

Trabzon'da yerel basın, UEFA Avrupa ​Ligi'nde deplasmanda ​AEK'yı mağlup eden bordo mavili ekibe ve Caleb Ekuban'a övgüler yağdırdı.
23.08.2019

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