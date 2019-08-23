23 Ağustos 2019, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Trabzonspor'un galibiyeti yerel basında
Trabzon'da yerel basın, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AEK'yı mağlup eden bordo mavili ekibe ve Caleb Ekuban'a övgüler yağdırdı.
23.08.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Erol Bedir: Adebayor ile anlaştık
- Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı
- Emine Bulut için 1 dakikalık saygı duruşu
- Başakşehir İrfan Can'ın sözleşmesini uzattı
- Ahmet Ağaoğlu: Ekuban inanılmazdı
- Emine Bulut için 1 dakikalık saygı duruşu
- Quaresma gözden düştü
- Yeni Malatyaspor'un golcüsü Jahovic'ten iddialı sözler
- Berat Ayberk Özdemir: Avrupa'da oynamaya hazırım
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"