Trabzonspor'un direk kabusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon birçok kez direklere takıldığı gibi bu maçta da bir topu direğe takıldı. Şanssızlık yaşayan son isim Yusuf Yazıcı oldu.