07 Şubat 2019, Perşembe

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Trabzonspor'un direk kabusu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, bu sezon birçok kez direklere takıldığı gibi bu maçta da bir topu direğe takıldı. Şanssızlık yaşayan son isim Yusuf Yazıcı oldu.
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