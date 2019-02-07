07 Şubat 2019, Perşembe
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Trabzonspor'da genç kaleciler güven veriyor
Trabzonspor'un genç kalecileri Uğurcan Çakır ve Arda Akbulut sergiledikleri performansla Onur Kıvrak ve Esteban'ın boşluğunu doldurdu.
07.02.2019
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