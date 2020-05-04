04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Trabzonsporlu Filip Novak lige hazır

Trabzonspor'un başarılı sol beki Filip Novak, karantina günlerinde kendisini hazır tuttuğunu belirtti.
04.05.2020
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