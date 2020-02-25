25 Şubat 2020, Salı
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Trabzonspor'dan son 9 sezonun en iyi dış saha performansı
Şampiyonluk yolunda Trabzonspor deplasmanlarda son yıllarda en iyi performansını sergiliyor. Bordo-mavililer 10 dış saha maçında sadece 1 yenilgi aldı.
25.02.2020
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