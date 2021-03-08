Trabzonspor'dan Kadınlar Günü paylaşımı! "Beraber çok güzeliz"

Trabzonspor, Kadınlar Günü'nü sosyal medyadan yaptığı videoyla kutladı. Paylaşıma, "Sporda ve hayatın her alanında emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemi ile... Beraber çok güzeliz Kırmızı kalpMavi kalp #DünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun." notu düşüldü. | Son dakika Trabzonspor spor haberleri

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