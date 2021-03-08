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Son dakika Trabzonspor haberi: Alanyaspor maçının devre arasında flaş yorum! "En zorlandığı maçlardan bir tanesi"

A Spor yorumcularından Mehmet Yılmaz, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Trabzonspor - Alanyaspor maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. İlk yarının çok çekişmeli geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Trabzonspor'un en zorlandığı maçlardan bir tanesi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
08.03.2021
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