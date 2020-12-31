31 Aralık 2020, Perşembe

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Trabzonspor'dan anlamlı davranış!

Trabzonspor Kulübü, yeni yıl öncesi hasta olan Kenan için, futbolculardan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Erce Kardeşler aracılığıyla bir sürpriz hazırladı.
31.12.2020
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