Erman Toroğlu: Trabzon ve Abdullah Avcı tam uydular

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından 'Takım Oyunu' programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadeleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Trabzon ve Abdullah Avcı tam uydular, iyi bir şeyler olacak gibi duruyor" dedi.

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