21 Ocak 2021, Perşembe
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Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı!
Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında fibula kemiği kırılan Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür için bordo-mavili kulüp, bir paylaşım yaptı. Yayınlanan videoda, "Sevinçlerimizi de, hüzünlerimizi de beraber yaşıyoruz! Çünkü biz, bir takımız" ifadeleri kullanıldı.
21.01.2021
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