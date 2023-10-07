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Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Trabzonspor'da alınan sonuçların ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Nenad Bjelica için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile yol ayrımına gidebilir. Detayları A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir açıkladı. | Trabzonspor haberleri

07 Ekim 2023 | 15:53
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