Trabzonspor'da Nenad Bjelica gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?
Trabzonspor'da alınan sonuçların ardından eleştiri oklarını üzerine çeken Nenad Bjelica için önemli gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer, Hırvat çalıştırıcı ile yol ayrımına gidebilir. Detayları A Spor yorumcusu Ulaş Özdemir açıkladı. | Trabzonspor haberleri
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