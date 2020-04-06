06 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı!

Yeni tip corona virüsüne corana virüsü salgını nedeniyle evinden çıkmayan Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a meydan okudu. Doğan ise sosyal medyada pasını Uğurcan Çakır'a gönderdi.
06.04.2020
ABONE OL

Corana virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine pas atmaya başladılar. Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sahada gösterdiği hünerlerini evinin mutfağında da gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a attı.

Erdoğan, Hüseyin Türkmen'in annesini yanına alarak çok güzel yemek yaptıklarını belirterek, "Ben ise tek başıma burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana pas atıyorsun. Elimden geleni yapacağım, bak yanımda kimse yok. Yanımda annem yok" ifadelerini kullandı.

Türkmen'in verdiği mutfak pasına et söte yaparak karşılık veren Doğan Erdoğan ise pası takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır'a atarak, "Kalecilik yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı! Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı! 06.04.2020
Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor Guilherme: Ligin en güçlü takımı Trabzonspor 05.04.2020
Şampiyonluktaki rakiplerimiz Galatasaray ve Başakşehir "Şampiyonluktaki rakiplerimiz Galatasaray ve Başakşehir" 04.04.2020
Yattara'dan evde kal çağrısı! Bize her yer Trabzon Yattara'dan evde kal çağrısı! "Bize her yer Trabzon" 03.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Badou Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım Badou Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım 03.04.2020
Abdülkadir Ömür'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Abdülkadir Ömür'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 03.04.2020
Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım Ndiaye'den ülkesi Senegal'e yardım 02.04.2020
Trabzonspor evinde farklı Trabzonspor evinde farklı 02.04.2020
Ahmet Ağaoğlu: UEFA ve FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli Ahmet Ağaoğlu: UEFA ve FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli 02.04.2020
Hüseyin Çimşir'den büyük başarı Hüseyin Çimşir'den büyük başarı 01.04.2020
Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum "Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum" 31.03.2020
Novak ve Pereira'dan büyük katkı Novak ve Pereira'dan büyük katkı 31.03.2020
Trabzonspor'un yabancıları göz kamaştırıyor Trabzonspor'un yabancıları göz kamaştırıyor 30.03.2020
Parmak: Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum Parmak: Kendimi geliştirmek için çok çalışıyorum 30.03.2020
'Evde kal'an Novak'tan tehlikeli hareketler! 'Evde kal'an Novak'tan tehlikeli hareketler! 29.03.2020
Trabzonsporlu oyuncular zirvede Trabzonsporlu oyuncular zirvede 28.03.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan 3. çocuk müjdesi! Sabri Sarıoğlu 3. kez baba oluyor...
Fatih Terim'den radikal karar! Galatasaray'da 3 flaş ayrılık
Fenerbahçe'de 5 isme yol gözüktü! Altay Bayındır...
Google'dan şaşırtan corona virüsü raporu! Türkiye...
Trabzonspor'a Sambacı sol bek
Fenerbahçe'den dev plan! Muriç'in yerine dünya yıldızı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör