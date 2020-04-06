Trabzonspor'da 'mutfak arası paslar' başladı!
Corana virüsü nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine pas atmaya başladılar. Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, sahada gösterdiği hünerlerini evinin mutfağında da gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a attı.
Erdoğan, Hüseyin Türkmen'in annesini yanına alarak çok güzel yemek yaptıklarını belirterek, "Ben ise tek başıma burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bana pas atıyorsun. Elimden geleni yapacağım, bak yanımda kimse yok. Yanımda annem yok" ifadelerini kullandı.
Türkmen'in verdiği mutfak pasına et söte yaparak karşılık veren Doğan Erdoğan ise pası takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır'a atarak, "Kalecilik yeteneklerini yemekte de göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
- Fatih Terim futbolcularla görüntülü sohbet etti
- Dorukhan Toköz: Beşiktaş ile hiç para konuşmadım
- Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
- Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması
- Sadık Çiftpınar'ın kızı İstiklal Marşı'mızı öğreniyor!
- Adem Büyük: Takım arkadaşlarımı özledim
- Adem Büyük: Takım arkadaşlarımı özledim
- Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması
- Bafetimbi Gomis'ten "evde kal" mesajı
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...