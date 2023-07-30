Trabzonspor'da korkutan sakatlık! İşte o anlar
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sahasında Yunan ekibi AEK'i hazırlık maçında ağırladı. Karşılaşmanın 71. dakikasında bordo-mavili takımdan Benkovic, Levi Garcia ile girdiği hava topu mücadelesinin ardından yerde kaldı. Pozisyondan sonra Benkovic, burnunda kırık ve elmacık kemiğinde ezilme şüphesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İşte korkutan anlar... | Trabzonspor haberleri
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