06 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı

Trabzonspor'da yönetim kurulu ile istişare kurulu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı bir zirve gerçekleştirdi. Toplantı sonucunda, son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin yönetim kurulunun aldığı kararları onayladıklarını beyan eden istişare kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.
06.01.2020

Trabzonspor Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulunun katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir toplantı düzenlendi. İstişare toplantısına Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Başkan Yardımcıları Ertuğrul Doğan, Emin Kahraman ve Müminhan Bilgin, yönetim kurulu üyeleri Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Özer Bayraktar, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer'in yanı sıra, eski başkanlardan Sadri Şener ile Salih Erdem, kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve üyeleri, İstişare Kurulu Başkanı Özkan Sümer ve üyeleri, Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Raci Gençosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve üyeleri ile eski asbaşkanlardan Haşim Sayitoğlu, Ömer Gürsoy ve Erol Tuna ile eski yöneticiler ile birlikte TFF Başkan Yardımcısı Yılmaz Büyükaydın ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu katıldı.

Başkan Ağaoğlu'nun konuşmasıyla başlayan ve katılımcılarla karşılıklı olarak fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı sonucunda, yönetim kurulunun son günlerde yaşanan gelişmelere ilişkin aldığı kararları onayladıklarını beyan eden İstişare Kurulu, yönetim kuruluna tam destek verilmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Katılımcılar daha sonra günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı Trabzonspor'da istişare toplantısı yapıldı 06.01.2020
Todor Nedelev Trabzonspor yolunda Todor Nedelev Trabzonspor yolunda 06.01.2020
Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı 06.01.2020
Trabzonspor skoru koruyamadı Trabzonspor skoru koruyamadı 05.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi "Ndiaye uzun zamandır gündemimizdeydi" 05.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı Trabzonspor Ndiaye'nin maliyetini açıkladı 05.01.2020
Trabzonspor'un ilk yarı performansı Trabzonspor'un ilk yarı performansı 04.01.2020
Trabzonspor'dan ikinci transfer Trabzonspor'dan ikinci transfer 04.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi 04.01.2020
Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Trabzonspor Ndiaye'yi KAP'a bildirdi 03.01.2020
İngiliz basınından Daniel Sturridge iddiası! İngiliz basınından Daniel Sturridge iddiası! 02.01.2020
Uzundurukan: Karaman büyük hoca değil Uzundurukan: Karaman büyük hoca değil 02.01.2020
Ali Sürmen'den dayanışma çağrısı Ali Sürmen'den dayanışma çağrısı 02.01.2020
Badou Ndiaye Trabzonspor'da Badou Ndiaye Trabzonspor'da 02.01.2020
Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Evi soyuldu... Yusuf Yazıcı'ya büyük şok! Evi soyuldu... 31.12.2019
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman sözleri Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman sözleri 31.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Atiba'nın bu özelliğini duyanlar şaşırıp kalıyor!
Galatasaray 3. transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe'de stopere biri dünya yıldızı iki aday! İşte o isimler...
Süper Lig devinden Fernando Llorente sürprizi
Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
Fatih Terim onay verdi! Nzonzi'nin yerine o isim geliyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör